As autoridades chinesas confirmaram esta sexta-feira a morte de 15 pessoas, em Wuhan, aumentando o número total de mortes para 41. Apenas no dia de hoje, foram confirmados mais 180 novos casos de contágio do coronavírus no epicentro da contaminação. As vítimas teriam idades compreendidas entre os 55 e os 87 anos.

O anúncio aparece no dia em que se confirmaram os primeiros casos de infeção na Europa, com a notícia de três casos confirmados em França. Também nos Estados Unidos da América o número aumentou para dois.

A contaminação, que começou na cidade chinesa de Wuhan, levou o governo da República Popular da China a tomar medidas de precaução para tentar conter o alastrar do número de casos.

As autoridades chinesas consideram que o país está no ponto "mais crítico" no que toca à prevenção e controlo do vírus e colocaram em quarentena, impedindo entradas e saídas, 13 cidades onde vivem mais de 36 milhões de pessoas.

Num esforço sem precedentes para tentar travar a propagação, cancelaram também as comemorações do Ano Novo chinês em várias localidades, incluindo a capital, Pequim.