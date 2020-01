Os cientistas acreditam que o novo coronavírus foi transmitido à espécie humana por um animal, mas há várias hipóteses para a origem do surto: pode ter sido uma cobra, um texugo ou um rato.

O diretor do Centro de Controlo e Prevenções de Doenças da China, Gao Fu, confirmou, em declarações aos jornalistas, que a origem terá sido um animal selvagem vendido no mercado de Wuhan, na China central.

Neste momento, há certezas de transmissão de pessoa para pessoa. E o vírus espalhou-se entre as comunidades. Pelo que vemos até agora, a origem terá sido um animal selvagem vendido no mercado de marisco de Wuhan. O vírus do animal selvagem adaptou-se bem ao ser humano.”

O mercado de Wuhan foi encerrado mal se suspeitou estar relacionado com o surto.

Mas, para já, ainda não há certezas sobre qual o animal que transmitiu o vírus. Uma das hipóteses é uma cobra - o réptil faz parte da gastronomia chinesa. Todavia há outras hipóteses: pode ter sido um texugo ou um rato.

A chave para se descobrir a origem do surto encontra-se no paciente zero, que foi diagnosticado no final do ano passado, e a primeira pessoa a infetar outro humano com o novo coronavírus.

O número de mortos devido ao surto de coronavírus subiu para 26 e o de casos confirmados aumentou para 830. A grande maioria dos casos ocorreu dentro e ao redor de Wuhan ou de pessoas com conexões na cidade. No entanto, o coronavírus já foi registado em 29 das 31 províncias da China.

Além da China continental, foram já detetados casos em Macau, Hong Kong, Taiwan, na Tailândia, na Coreia do Sul, no Japão e nos Estados Unidos.

Enquanto o número de vítimas aumenta, as estatísticas revelam dados interessantes. Entre as vítimas mortais, praticamente metade são idosos, pessoas com mais de oitenta anos. A pessoa mais nova a morrer tinha 48 anos e sofria de uma doença.

Também os doentes cardíacos, os diabéticos ou os portadores de Parkinson tornam-se mais vulneráveis ao vírus. As crianças não são imunes, mas o se infetadas pelo vírus não inspiram cuidados.