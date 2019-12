No Reino Unido, doentes com cancro vão ser submetidos a um treino regular no ginásio antes de poderem começar a fazer quimioterapia.

No espaço de 48 horas depois de serem diagnosticados, os doentes são encorajados pelo serviço nacional de saúde britânico a inscreverem-se num plano de treinos de três dias por semana pago pelo estado.

O plano de treinos foca-se em exercícios intensos de cardio e de fortalecimento e os doentes têm um acompanhamento nutricional e psicológico.

A luta contra o cancro é cada vez mais eficiente, mas os danos provocados no corpo são evidentes”, afirmou o chefe executivo do serviço nacional de saúde britânico, Simon Stevens, adiantando que existem cada vez mais indícios de que “vale a pena estar em forma antes de começar a quimioterapia, ou antes de uma operação difícil”.

Mais de 500 pessoas na cidade de Manchester já se inscreveram no programa e o governo acredita que , nos próximos dois anos, o número possa subir para dois mil.