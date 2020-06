Chama-se Scarlett Nicholas, tem cinco anos, e há cerca de três semanas a sua história emocionou o mundo, quando os pais publicaram uma fotografia sua numa cama de hospital a lutar pela vida.

A menina tinha contraído a doença de Kawasaki, poucas semanas depois de ter recuperado da infeção pela Covid-19 e davam-lhe apenas 20 por cento de hipótese de sobrevivência.

Mas a história conta um final feliz e segundo a mãe, a menina teve “uma evolução espetacular” e está livre da doença.

A menina teve, entretanto, alta hospitalar e já está em casa com a família. Ao The Mirror, o padastro da criança refere que “foi o melhor sentimento do mundo”.