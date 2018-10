Meghan e Harry chegaram no domingo à Austrália, para darem início a uma visita oficial de 16 dias. Os duques de Sussex foram recebidos na residência oficial do governador-geral, Peter Cosgrove, que, juntamente com a mulher, ofereceram ao casal um peluche e umas botas para o bebé real, que deverá nascer na primavera do próximo ano.

Na terça-feira, o casal visitou o Taronga Zoo, onde conheceram um casal de koalas com nomes iguais aos seus. Os nomes para o casal de koalas foram escolhidos após o casamento real, em maio. Meghan e Harry demonstraram interesse em abrir uma nova unidade de pesquisa e de educação para estudantes neste país e em reunirem-se com especialistas da área da conservação animal.

Os duques de Sussex rumaram, no dia seguinte, a uma quinta no interior de Nova Gales do Sul, em Dubbo, para visitarem uma zona agrícola que se encontra em seca extrema. À chegada foram recebidos por crianças de uma escola local que arrancaram sorrisos e abraços do casal real. Um pequeno fã, Luke Vincent, de cinco anos, chegou mesmo a passar pela segurança para abraçar Harry, tocar-lhe na barba e depois agarrar-se a Meghan e oferecer-lhe um ramo de flores.

Já na quinta, Meghan e Harry ajudaram a alimentar o gado.

Foi uma honra e um privilégio tê-los na nossa propriedade e eles estavam muito interessados em tudo o que tem acontecido nos últimos dois anos e como temos lidado com isso", disse um membro da família Woodley, proprietária da quinta, à CNN.

O casal real visitou ainda uma escola que pretende melhorar a educação dos indígenas australianos e participou num evento comunitário, onde Harry elogiou os agricultores da região pela resistência que têm tido relativamente à seca.