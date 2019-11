Numa altura em que a Austrália atravessa uma seca extrema e incêndios florestais sem precedentes, a população de coalas viu reduzido o seu habitat natural ficando “funcionalmente extinta", segundo noticia a revista Forbes.

Citada pela mesma revista, a presidente da Fundação Australiana de Coala, Deborah Tabart, estima que mais de 1.000 coalas foram mortos pelos incêndios e que 80% de seu habitat foi destruído.

Mas não são só os incêndios florestais e a seca que estão na origem da extinção funcional da espécie. Os desmatamentos prolongados também contribuem para a atual situação, de acordo com especialistas. Segundo a revista, a extinção funcional ocorre quando uma população se torna tão limitada que deixa de desempenhar um papel significativo no seu ecossistema e de ser viável para a sua subsistência. Embora a reprodução seja possível, o número limitado de coalas torna a viabilidade da espécie improvável, no longo prazo, e altamente suscetível a doenças.

O desmatamento e os incêndios florestais destroem a principal fonte de nutrientes dos coalas, o eucalipto. Um coala adulto come até dois quilos de folhas de eucalipto por dia. Embora as plantas de eucalipto voltem a crescer após um incêndio, levará meses, deixando os coalas sem qualquer fonte de alimento adequeda.