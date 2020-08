O Japão assinalou este sábado os 75 anos da rendição na Segunda Guerra Mundial, numa cerimónia atendida pelo imperador Naruhito e pelo primeiro-ministro Shinzo Abe.

O mais alto representante do país falou em "grande remorso" quando se referiu a algumas das ações praticadas entre os anos de 1939 e 1945.

Naruhito apelou a que fosse feita uma reflexão sobre esses acontecimentos, afirmando-se esperançado que aqueles episódios possam nunca se voltar a repetir.

Ao refletir no nosso passado e tendo em conta os sentimentos de grande remorso, espero sinceramente que as devastações da guerra nunca se repitam", disse, a partir do evento realizado em Tóquio.

O imperador continuou, dizendo que vai tentar seguir os passos do seu pai, que passou 30 anos a tentar emendar alguns dos erros feitos pelo líder nipónico à altura dos eventos.

Da parte do primeiro-ministro não se ouviram palavras de lamento, mas antes agradecimentos aos sacrifícios feitos pelos japoneses no tempo da guerra.

Segundo a agência Associated Press, Shinzo Abe tem tentado encobrir alguns dos eventos do passado desde que assumiu a pasta de líder do governo, em 2012. Em nenhum dos seus discursos do 15 de agosto foi possível ouvir palavras de lamento aos atos das tropas japonesas, algo que fazia parte de uma tradição daquela data desde 1995.

Apesar de não mencionar os atos cometidos pelo Japão, o primeiro-ministro voltou a referir as bombas lançadas pelas tropas norte-americanas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, bem como os massivos bombardeamentos de Tóquio ou Okinawa.

O Japão fazia parte das potências daquilo que ficou conhecido como o Eixo, e que era liderado pela Alemanha nazi de Adolf Hitler, pela Itália fascista de Benito Mussolini e pelo Japão absolutista de Hirohito.

Um dos episódios mais conhecidos com intervenção japonesa aconteceu em Pearl Harbor, no Hawai, quando as tropas nipónicas atacaram, de surpresa, uma base naval norte-americana, acabando por despoletar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.