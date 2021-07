Uma adolescente britânica de 13 anos sofre há meses com um dos sintomas menos comuns da covid-19, os “dedos covid”, apesar de nunca ter testado positivo.

Os “dedos covid” são erupções cutâneas nos dedos dos pés, que parecem frieiras ou lesões avermelhadas ou roxas, e que foram associadas à covid-19 depois de vários casos relatados. Mas apesar de se chamar "dedos covid", esta lesão pode ser encontrada também na planta do pé ou na lateral e também nas mãos. O European Journal of Pedeatric Dermatology chegou mesmo a reportar uma "epidemia" de casos entre crianças e adolescentes em Itália.

Ainda que haja casos em todo o mundo, muitos não são notificados, tornando difícil o seu rastreamento.

Os meus pés incham, fico com bolhas e vão do rosa ao roxo muito rapidamente. Fico com altos na planta do pé e, por isso,não consigo ficar de pé muito tempo. Praticamente só consigo usar chinelos”, contou a jovem escocesa à BBC, que deixou de ir à escola e depende de uma cadeira de rodas para percursos mais longos.