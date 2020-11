A polícia de Montreal, no Canadá, levou a cabo uma operação para fazer frente àquilo que parece ter sido um sequestro no edifício da empresa de videojogos Ubisoft. As informações não são muito claras, mas, ao que tudo indica, o edifício foi tomado por um grupo de sequestradores e um grupo de colaboradores da empresa refugiou-se e barricou-se no telhado.

De acordo com o jornal Montreal Gazette, não há indicação de feridos e a polícia não confirma a natureza da operação. Confirma apenas que o edifício foi evacuado.

Citado pelo mesmo jornal, um empregado da Ubisoft disse que estava barricado numa sala com colegas e que a polícia estava a passar o edifício em revista. “Disseram-nos que havia uma situação de sequestro e para nos mantermos onde estávamos. Decidimos vir para uma sala de reuniões e barricar-nos aqui”, disse o colaborador em conversa telefónica.

Durante a tarde, a polícia entrou no edifício e escoltou várias pessoas até à rua.

A rua de St. Laurent, onde se situa o prédio da Ubisoft, e as ruas adjacentes foram cortadas pelas autoridades, criando um perímetro de segurança.

O jornalista canadiano Les Perreaux escreveu no Twitter que a polícia varreu a pente fino o edifício, mas ainda não encontrou qualquer ameaça.

The Ubisoft building is six storeys and occupies half a city block. It takes time to find nothing, if there's nothing to be found. — Les Perreaux (@perreaux) November 13, 2020

A polícia também usou o Twitter para adiantar que tem uma operação em curso no edifício, mas sem ter detetado, até ao momento qualquer ameaça:

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

Há imagens a circular no Twitter de colaboradores da Ubisof no telhado do edifício. Ter-se-ão barricado ali, usando mobília para trancar a porta.

#Montreal #mtl #quebec Atleast 50 people by my estimation are being held hostage on the roof of the Ubisoft building on St. Laurent near St. Viateur. Watch live:https://t.co/rjCdyI6Nab pic.twitter.com/ZkV29R9ftp — Shane B. Murphy (@shanermurph) November 13, 2020

A Ubisoft, que tem sede em Paris, tem cerca de 4 mil colaboradores nos escritórios de Montreal. Por causa da pandemia, uma grande parte está em teletrabalho e não se encontra nas instalações.