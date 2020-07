Um homem armado sequestrou, na manhã desta terça-feira, um autocarro com 20 passageiros em Lutsk, a noroeste da Ucrânia.

De acordo com as autoridades ucranianas, o suspeito está armado e munido de explosivos.

A polícia cercou o centro da cidade de Lutsk, a cerca de 400 quilómetros a oeste de Kiev.

As autoridades estão a tentar entrar em contacto com o homem, que já foi identificado, e terá expressado "frustações com o sistema ucraniano" nas redes sociais, avança a AP.

Imprensa ucraniana relata que foram ouvidos tiros junto ao local, mas não há informação de feridos.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o homem tomou o controlo do autocarro pelas 09:25, hora local (07:25, em Lisboa).