Um motorista de transporte de passageiros foi encontrado este domingo amarrado no porta-bagagem do veículo que utilizava para trabalhar no Rio de Janeiro.

Fonte da Polícia Militar disse ao G1 que o homem tinha sido sequestrado por um grupo de assaltantes no bairro Belmonte.

O sequestro terá começado no bairro de Austin imediatamente a seguir a ter largado uma passageira no seu destino. De acordo com a polícia, os assaltantes roubaram cerca de 250 reais (cerca de 40 euros) à vítima.

Uma imagem divulgada pelos meios de comunicação social brasileiros mostram o motorista imóvel na bagageira do carro, vestido com uma t-shirt branca.

O caso está a ser investigado pela Polícia Civil da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.