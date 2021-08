Agentes do FBI (Federal Bureau of Investigation) utilizaram fotos provocadoras de funcionárias da agência em operações secretas online ligadas ao tráfico sexual. A informação consta de um relatório oficial revelado, na segunda-feira, pelo Departamento de Justiça norte-americano. O uso dessas imagens não teve autorização superior, escreve a CNN.

No relatório é assumido que a agência, “às vezes, recorre a fotografias de jovens funcionárias que passam por menores ou trabalhadoras de sexo para atrair predadores sexuais em diversas redes sociais”.

Apesar das autoridades recorrerem muitas vezes a operações secretas, infiltrando os funcionários em organizações criminosas, o documento refere que estas mulheres não foram autorizadas a participar nesse tipo de operações. No entanto, o relatório explica que, “os agentes divulgaram as imagens, sem autorização escrita dos seus superiores, porque não está instituída uma determinação oficial exigindo essa autorização”.

Ainda segundo o Departamento de Justiça, dos Estados Unidos, não há nenhuma informação que indique que as funcionárias não sabiam que as fotografias iam ser colocadas online. Apesar de estarem vestidas e o rosto ter sido ocultado, “existe a preocupação que as fotografias continuem a circulas e essas funcionárias possam ser vítimas de crimes”.

Uma investigação interna, aberta devido a uma “relação inapropriada” entre um agente do FBI e uma funcionária da agência, acabou por trazer a nu esta prática. O agente investigado pediu à colega, que fazia trabalho administrativo, para lhe enviar fotos provocadoras para serem usadas numa investigação ao tráfico sexual. Mas a função da jovem não lhe permite participar neste tipo de operações.

O relatório acaba por recomendar ao FBI que determine regras internas nesta matéria. Entretanto, o próprio FBI já fez saber que aceita a recomendação e vai definir normas em relação aos funcionários envolvidos em operações secretas.