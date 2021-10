Dois adolescentes de 17 anos foram detidos na segunda-feira, acusados de matar 14 cangurus numa cidade costeira a sul de Sidney, na Austrália.

Os animais foram encontrados mortos, no sábado passado, pelos locais, em duas estradas diferentes em Batemans Bay, o que motivou uma investigação policial.

Segundo a polícia de Nova Gales do Sul, os cangurus terão sido atropelados por um automóvel. Três dos animais ainda eram bebés, tendo um deles conseguido sobreviver com alguns ferimentos.

A organização de resgate animal WIRES tratou do "único canguru sobrevivente", ao qual deu o nome de Hope (esperança).

A single surviving joey was located nearby on Saturday morning by a member of the public. She has been aptly nicknamed ‘Hope' and is now in care with local WIRES member Shelley. We will continue to update you on Hope’s progress. pic.twitter.com/UHErlyJBzP