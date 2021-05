O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi foi novamente internado, durante a última noite, no Hospital San Raffaele, em Milão.

O empresário de 84 anos já tinha estado neste mesmo hospital, tendo recebido alta no dia 30 de abril, após uma série de exames. Tratavam-se de exames de rotina uma vez que tinha sido infetado com covid-19 em setembro do ano passado.

Recorde-se que Berlusconi já tinha sido internado, no final de março, mas na altura não foram avançados grandes detalhes. Sabia-se apenas, segundo fontes ligadas ao partido Forza Italia, que "não era nada sério".

Em novembro, sofreu uma recaída que o impediu de comparecer a uma audiência no tribunal de Milão, onde está a decorrer o processo ‘Ruby Ter’, que investiga se Berlusconi teria comprado o silêncio de testemunhas sobre as festas polémicas que organizava.

Em 2016, o empresário foi submetido a uma cirurgia devido a uma grave insuficiência cardíaca.