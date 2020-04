Os hospitais dos Estados Unidos começam a ter falta de recursos, até para cuidar dos muitos milhares de pessoas que já morreram, vítimas da pandemia causada pelo novo coronavírus. Prova disso são as imagens que chegam de uma unidade hospitalar em Detroit, onde é possível ver corpos das vítimas mortais da Covid-19 a serem armazenamos em quartos vagos do edifício.

Photos show bodies being stored in vacant hospital rooms and piled on top of each other inside refrigerated holding units at Sinai-Grace Hospital in #Detroit. Exclusive #CNN reporting from @Ryanyoungnews @murphy @jakeacarpenter https://t.co/vGHpjKpdXL — Jake Carpenter (@jakeacarpenter) April 13, 2020

Numa outra fotografia é possível ver vários cadáveres empilhados no interior de salas de conservação refrigeradas, que foram instaladas no parque de estacionamento do hospital.

Sinai-Grace Hospital in Detroit,USA show bodies being stored in vacant hospital rooms and piled on top of each other inside refrigerated holding units brought into the hospital's parking lot.

Pic: CNN pic.twitter.com/Or2lw2ax9D — Optimistic (@kishorpoudel1) April 13, 2020

As imagens, reveladas pela CNN, foram captadas por uma técnica de emergência, e a sua veracidade já foi confirmada por outros trabalhadores do hospital Sinai-Grace.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia causada pela Covid-19. Até agora, o número de óbitos ultrapassa os 23.600, e todos os 50 estados contabilizam vítimas mortais, num total de 582.594 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.