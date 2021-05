Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, revelou, este sábado, que tem Síndrome de Asperger, durante o seu monólogo de apresentação do famoso programa Saturday Night Live (SNL), no canal norte-americano NBC.

A revelação aconteceu logo no início do programa, com Musk a dizer que estava a “fazer história” por ser “a primeira pessoa com Asperger” a apresentar o programa. “Ou, pelo menos a primeira a admiti-lo”, brincou.

Nem sempre dou muita entoação ou tenho variações na forma como falo, o que me disseram ser uma ótima forma de comédia. Não farei muito contacto visual com o elenco, mas não se preocupem, estou a portar-me muito bem em emular o comportamento humano”, disse ainda.

Esta foi a primeira vez que o bilionário falou em público sobre a sua condição.

A Síndrome de Asperger é uma perturbação do comportamento que se enquadra nas perturbações do espetro do autismo. Algumas das principais características desta síndrome estão relacionadas com alterações na interação social, na comunicação e no comportamento.