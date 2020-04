Trinta comissários de bordo da Singapore Airlines, uma das mais prestigiadas companhias aéreas em todo o mundo, vão passar a desempenhar funções no hospital Khoo Teck Puat, em Singapura, já a partir da próxima semana.

O grupo é a primeira leva de trabalhadores a serem recolocados no hospital público, depois de a companhia ter parado a grande parte dos aviões, devido à pandemia causada pela Covid-19. Os profissionais não vão tratar doentes com o novo coronavírus, mas serão colocados em enfermarias que apresentam um menor risco para a saúde, onde estão internadas pessoas, por exemplo, com doenças crónicas ou problemas cardíacos.

Os comissários, agora chamados de "embaixadores do cuidar" estão a receber, ao longo desta semana, formação sobre terminologia médica, monitorização de sinais vitais, alimentação por via oral e posicionamento de doentes.

Isto é uma ótima oportunidade para os nossos enfermeiros trocarem conhecimentos e técnicas de serviço com a tripulação da Singapore Airlines, que tem profissionais de topo", garante Shirley Heng, chefe de enfermagem do hospital.

A chegada deste reforço à unidade de saúde é fundamental, uma vez que muitos dos enfermeiros que lá trabalham tiveram de ser desviados para alas de tratamento específico da Covid-19, à medida que o número de casos confirmados no país foi aumentando.

Em terra, os profissionais da Singapore Airlines vão trabalhar nove horas por dia, 5 dias por semana.

Até está quarta-feira, registam-se 1.481 casos de infeção na cidade-estado com cerca de 5 milhões e 800 mil habitantes, dos quais resultaram seis mortes.