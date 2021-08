Apesar das hipóteses de sobrevivência serem reduzidas, o bebé mais pequeno do mundo à nascença recebeu alta hospitalar, após 13 meses internado nos cuidados intensivos do Hospital Universitário Nacional de Singapura (NUH)

Contra todas as probabilidades, com complicações de saúde presentes no nascimento, a bebé tem inspirado as pessoas à sua volta com a sua perseverança e crescimento", afirmou o NUH numa declaração.