As autoridades indianas encontraram vestígios de cumbo e níquel em amostras de sangue de doentes internados com uma doença misteriosa no estado de Andhra Pradesh, na Índia. Os indícios podem ajudar a explicar a doença misteriosa que levou ao internamento de meio milhar de pessoas na região sudeste da Índia.

De acordo com Dolla Joshi Roy, oficial de vigilância sanitária da cidade de Eluru, citado pela CNN, os doentes relataram uma série de sintomas, como náuseas, diarreia, ou até convulsões e perda de consciência. Foram realizados testes à covid-19, mas todos deram negativo.

Os sintomas começaram a ser estudados pelo Institudo de Ciências Médicas da Índia. O gabinete do ministro-chefe do estado, Jagan Mohan Reddy, disse que os resultados preliminares apontam para partículas de chumbo e de níquel em amostras de sangue de pacientes.

Da mesma forma, o Instituto Indiano de Tecnologia Química (IICT) também está a fazer testes e os resultados ainda estão a ser aguardados", disse o gabinete de Jagan Mohan Reddy, em comunicado.

Os resultados parecem apontar num caminho que pode levar a pesticidas usados para combater pragas de insetos. Estão também a ser analisadas amostras de leite e de água, mas para já sem indicações precisas.

São ainda resultados muito preliminares, já que foram analisadas apenas ainda amostras de sangue de 10 doentes. Outras 20 foram colhidas para análise.

Dos mais de 500 doentes hospitalizados, 300 já receberam alta e uma pessoa morreu.