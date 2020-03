O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse esta segunda-feira esperar obter um cessar-fogo para acabar com a violência na região síria de Idlib durante a reunião de quinta-feira com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

Vou a Moscovo na quinta-feira e discutirei os desenvolvimentos (na Síria) com Putin. Espero que lá sejam tomadas as medidas necessárias, como um cessar-fogo, e que encontremos uma solução para esse caso" , disse Erdogan durante um discurso em Ancara.

Por seu lado, o Kremlin declarou que a cooperação com a Turquia na Síria é "de grande importância" e confirmou que a reunião entre os presidentes turco e russo será realizada na Rússia, na quinta-feira, para discutir as tensões na região síria de Idlib.

Mantemos nosso compromisso com os acordos de Sochi, somos pela integridade territorial da Síria, apoiamos a luta contra os terroristas (…) e naturalmente damos grande importância à cooperação com nossos parceiros turcos", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse durante uma conferência de imprensa.