O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta quarta-feira que o envolvimento militar dos Estados Unidos no Médio Oriente foi “a pior decisão já tomada”, para justificar a saída de tropas da Síria.

O Governo dos Estados Unidos anunciou no domingo que não iria obstaculizar uma operação turca contra as milícias curdas, no norte da Síria, dizendo que retiraria o seu contingente militar de várias zonas deste país, numa decisão muito contestada dentro e fora dos EUA.

The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Esta quarta-feira, na sua conta pessoal da rede social Twitter, Trump disse que os Estados Unidos nunca deveriam ter-se envolvido em conflitos no Médio Oriente, onde “gastou oito biliões de dólares (quase oito biliões de euros) a lutar a policiar”.

Milhares dos nossos grandes soldados morreram ou ficaram gravemente feridos. Milhões de pessoas morreram, do outro lado. Envolvermo-nos no Médio Oriente foi a pior decisão já tomada na história do nosso país”, escreveu Donald Trump.

O Presidente norte-americano criticou ainda a intervenção militar no Iraque, no início deste século, dizendo que o seu país foi para a guerra “sob uma premissa falsa e desmentida, as armas de destruição massiva”.

....IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY! We went to war under a false & now disproven premise, WEAPONS OF MASS DESTRUCTION. There were NONE! Now we are slowly & carefully bringing our great soldiers & military home. Our focus is on the BIG PICTURE! THE USA IS GREATER THAN EVER BEFORE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Sobre a remoção da presença militar na Síria, anunciada no passado domingo, Donald Trump disse que a “Turquia deve tomar conta dos combatentes do Estado Islâmico detidos”, referindo-se aos cerca de 12 mil prisioneiros do grupo jihadista sob controlo das milícias curdas.

As intermináveis guerras estúpidas devem terminar, para nós”, concluiu o Presidente dos EUA, que aceitou não se envolver e numa incursão militar da Turquia no norte da Síria, durante um telefonema com o Presidente turco, Recep Erdogan.

A decisão de Washington foi lida como um sinal verde para a ofensiva turca contra os curdos, que suscitou imediata reação da comunidade internacional, bem como de ambos os partidos norte-americanos, criticando a forma como Trump deixou desamparadas as milícias curdas, que lutaram ao lado do exército norte-americano contra o Estado Islâmico.