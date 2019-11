Pelo menos cinco pessoas morreram e 312 ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 5,9 que atingiu o noroeste do Irão hoje de madrugada, informou a televisão estatal iraniana.

De acordo com o centro sismológico do Instituto de Geofísica da Universidade de Teerão, o sismo foi registado na província do Azerbaijão Oriental, a cerca de 400 quilómetros de Teerão, capital do Irão.

O abalo foi sentido no condado de Tark às 2:17 da madrugada, 23:17 em Portugal, e foi seguido de 40 réplicas, tendo destruído cerca de 30 casas na zona onde se localizou o epicentro.

Até ao momento, o sismo deixou 312 feridos, mas apenas 13 necessitaram de ser hospitalizados. Segundo a televisão iraniana, a maior parte dos ferimentos aconteceram quando os habitantes fugiram em pânico.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos registou o epicentro do terramoto a 10 quilómetros de profundidade. Os sismos com pouca profundidade tendem a causar mais danos.

O Irão situa-se numa região propensa a sismos e regista, em média, um terramoto por dia. Em 2003, um sismo de magnitude 6,6 arrasou a cidade histórica de Bam, matando 26.000 pessoas. Em 2017, um terramoto de magnitude 7 atingiu a zona ocidental do país, provocando a morte de 600 pessoas e deixando mais de 9.000 feridos.