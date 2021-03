Parece já ter passado a situação de perigo junto à montanha Fagradalsfjall, na Islândia, onde um vulcão entrou em erupção na sexta-feira à noite.

Durante a última noite noite, grandes quantidades de gases tóxicos ainda foram registados perto do local da erupção e algumas pessoas tiveram que ser assistidas devido a problemas respiratórios. Por esse motivo, a Proteção Civil islandesa reforça o aviso para que as pessoas permaneçam em casa.

Já esta manhã, o Instituto de Meteorologia da Islândia (IMO) fez novas medições e concluiu que o nível de gases tóxicos está a diminuir. No entanto, existe uma preocupação devido ao mau tempo, sobretudo por causa da previsão de ventos fortes.

IMO’s specialists performed gas measurements at the eruption site. There are indications that gas emission from the eruption is slightly lower than yesterday, however gas concentration close to the lava flow were measured above danger threshold. — Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 22, 2021

Desde sexta-feira que estão a ser divulgadas imagens impressionantes, captadas por drones, da lava a sair do vulcão em Geldingadalur, na Islândia:

Ontem foram registados mais de 500 sismos na região, mas todos de baixa intensidade.

As últimas imagens divulgadas do vulcão em Geldingadalur mostram que a atividade vulcânica está também mais reduzida e os rios de lava são pequenos.

New photos from the Civil Protection and Emergency Management gives a good overview of the eruption site in Geldingadalur #Reykjanes #eruption pic.twitter.com/WCwniZ0jBZ — Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 21, 2021