Siti Sarah Raisuddin, uma cantora popular na Malásia, estava grávida de oito meses, quando ficou com os níveis de oxigénio demasiados baixos, após testar positivo para covid-19. Acabou por ser induzida em coma, para poder ser sujeita a uma cesariana e salvar o bebé. Poucos dias depois do bebé nascer, Siti Sarah Raisuddin, morreu, escreve a BBC. Nunca pegou no filho ao colo.

A cantora tinha mais três filhos, com idades entre os 6 e os 10 anos, que ficaram agora órfãos. O marido, o comediante Shuib Sepahtu, contou que ainda telefonou para ela, pouco tempo antes da sua morte, e que haviam lágrimas no seu rosto, como se ela o conseguisse ouvir. Em seguida confessou que o maior desafio era dar a notícia aos filhos.

A família testou positivo para covid-19 a 25 de julho. Terão sido infetados através da empregada que os ajudava em casa. A cantora ainda partilhou alguns vídeos nas redes sociais, dos filhos a chorar enquanto faziam os testes de PCR. Momentos que ela descreveu como “difíceis de ver”.

Siti Sarah Raisuddin era uma cantora bastante conhecida na Malásia. Mensagens de fãs e figuras públicas têm sido partilhadas nas redes sociais.

Até o rei e a rainha publicaram uma mensagem na sua página de Facebook expressando condolências à família.

A morte da cantora acontece numa altura em que o país está, desde a passada terça-feira, a aligeirar as medidas de prevenção para os que estão totalmente vacinados. No entanto, segundo escreve a BBC, o país encontra-se a viver a sua pior vaga de infeções.

Segunda-feira, o país registou 17,236 infeções por covid-19 e registou 212 mortes, aumentando para 10,961 o número total de vítimas mortais. Até agora, apenas 27,5% da população, perto de 32 milhões de pessoas, está totalmente vacinada.