Uma companhia aérea ucraniana decidiu trocar os uniformes tradicionais da tripulação depois de recolher opiniões das assistentes de bordo sobre o uso de salto alto e saias justas.

Segundo noticia a CNN, as assistentes de bordo da SkyUp Airlines estarão, já a partir deste outono, equipadas com fatos completos folgados e sapatilhas Nike brancas. As camisas também serão substituídas por t-shirts, num código de vestuário que pretende ser moderno, elegante e confortável.

Sapatos com salto alto são lindos, não discuto isso, mas os pés sofrem e incham no final do voo. As sapatilhas são completamente cool", disse Alexandrina Denysenko, assistente de bordo com anos de experiência, à Reuters, acrescentando: "Deus queira que não, mas se uma tripulação tiver de fazer uma amaragem e uma evacuação, os saltos podem danificar a escada e não será muito confortável nadar de saia"

Mas também houve mudanças nas orientações sobre cabelo e maquilhagem: “A funcionária tem muitas opções de penteado, dependendo das suas preferências. E a maquilhagem ficou mais agradável aos olhos graças ao uso de cores que podem ser vistas da cabine”, afirma Marianna Grygorash, chefe de marketing na empresa ucraniana à Euronews .

A companhia adianta que analisou a história dos uniformes da tripulação e decidiu descartar aquilo a que chamam elementos "conservadores" no visual de uma assistente de bordo. Por exemplo, o cabelo entrançado será substituído por um coque ou um rabo de cavalo.

Descobrimos que, apesar do facto de a imagem de uma assistente de bordo ser muito romantizada, o seu trabalho exige muito treino físico", disse a chefe de marketing.