Depois de ter sido abandonado pelo dono numa esquina da cidade de Stoke-on-Tend, Inglaterra, na época do natal, o cão conhecido como Snoop já tem um novo lar. O vídeo que mostrava a aflição do animal a tentar não ficar para trás quando o dono o abandonou tornou-se viral.

O novo dono, Laurecen Squire, adotou o cão da raça Staffordshire Bull Terrier, que imediatamente se adaptou à nova casa, na área rural de Herefordshire, zona oeste do país.

Rachel Butler, porta-voz da RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), uma associação britânica que luta pela defesa e resgate de animais vítimas de abandono, disse que o cão está a adorar o novo lar.

O momento do abandono foi captado por uma câmara de videovigilância e divulgado pela associação britânica. Depois disso, tornou-se viral nas redes sociais. O vídeo mostra o animal a correr atrás do carro e a tentar entrar no veículo desesperadamente.

🐶😍 We're ecstatic to announce that Snoop, the gorgeous #Staffie abandoned by the roadside, has found a new home! He's living a life of luxury in his new Hertfordshire pad, which has a large garden and is surrounded by fields to run and play in! More here https://t.co/QoHzdkV0PB pic.twitter.com/BFwC0RjQpp