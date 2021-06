As probabilidades de sobrevivência eram nulas, mas Richard superou todas as expetativas e completou o seu primeiro aniversário. Richard Scott William Hutchinson, o bebé mais prematuro do mundo a sobreviver, acaba de completar 1 ano de idade.

A criança nasceu no hospital Children's Minnesota, nos Estados Unidos, com apenas com 21 semanas e com 340 gramas.

Na altura, por ter tão pouco tempo de vida e pesar menos de meio quilo, os médicos chegaram a preparar os pais da criança para o pior cenário. A Dra. Stacy Kern, neonatologista do hospital Children's Minnesota, explicou que as duas primeiras semanas de vida foram cruciais para a sobrevivência do bebé.

"Eu sabia que as primeiras semanas de vida de Richard seriam muito difíceis, mas eu senti que ele seria um sobrevivente" disse a Dr. Stacy. Richard tornou-se assim o bebé mais prematuro do mundo a sobreviver, algo distinguido pelo livro do Guinness.

O menino nasceu prenaturo devido a um problema de saúde da mãe. Em dezembro de 2020, depois de passar mais de seis meses no hospital, Richard teve finalmente alta.

Os pais do bebé querem agora partilhar com o mundo esta história de sobrevivência e dar esperança aos pais que estejam a passar pelo mesmo.