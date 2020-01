Tyson Steele é um exemplo de sobrevivência. Vivia com o seu cão numa cabana numa parte remota do estado do Alasca, Estados Unidos, desde setembro, mas a sua habitação ardeu quase por completo, depois de um incêndio que deflagrou a partir de uma salamandra que estava dentro da casa. O relato da história acabou por ser publicado pelo Departamento de Saúde Pública do Alasca, a quem o homem disse que o episódio aconteceu entre os dias 17 e 18 de dezembro.

A minha salamandra é muito, muito velha. Coloquei um bocado de cartão lá dentro para acendê-la. Tive salamandras toda a minha vida, sem que não devemos fazer isso. Acabou por soltar uma faísca para chaminé, que acabou no telhado", contou às autoridades.

Em pleno inverno, teve de encontrar meios para sobreviver ao frio e à falta de comida. Passou cerca de três semanas numa tenda improvisada e a comer enlatados, até que uma ideia engenhosa lhe salvou a vida. A 9 de janeiro, a polícia do Alasca reparou num sinal de SOS que estava desenhado na neve, acorrendo de imediato para salvar o norte-americano.

Depois de escrever o sinal de socorro na neve, Tyson Steele adicionou-lhe cinzas, para que o desenho ficasse preto. Acabou por ter de repetir o processo várias vezes, porque continuava a cair neve.

Com os destroços da cabana conseguiu construir uma tenda, que o protegeu das temperaturas negativas do Alasca durante 23 dias. As autoridades encontraram a sua mensagem de SOS e resgataram-no depois dos familiares terem reportado o seu desaparecimento.

Tyson Steele admitiu que não estava propriamente preparado para uma situação como esta, acabando por confessar que o que garantiu a sua sobrevivência foi o tempo que passou na natureza e os vídeos a que assistiu no Youtube.

Eu não estou propriamente treinado. Apenas estive sempre em contacto com a natureza. Vi muitos vídeos do youtube”, admite.

O Departamento de Saúde Pública do Alasca, que afirma que este homem acordou com a casa a arder durante a madrugada. Tyson Steele só teve tempo de pegar nas suas botas e sair da habitação. À altura estavam 15 graus negativos no exterior.

O homem explicou que não se arriscou a tentar encontrar uma cidade perto porque não conhecia bem a zona, além de que só dispunha de seis horas de sol por dia, pelo que não se podia arriscar a ficar sozinho, ao escuro, com temperaturas que poderiam chegar aos 30 ou 40 graus negativos.

Uma das maiores dores deste homem foi não ter conseguido salvar o seu cão, que acabou por ficar preso na cabana.

Como estava a cerca de 32 quilómetros de Skwentna, a localidade mais próxima, percebeu que a única forma de sair dali seria através de um meio aéreo.

A pior parte de tudo isto é que o meu cão estava lá, a dormir comigo. Dia após dia nos últimos seis anos, ele tem seis anos... Tinha", conta Tyson Steele num relato emocionado transcrito pelas autoridades.

Assim que percebeu que o seu cão, da raça labrador, não estava com ele, ficou "histérico".

Tyson Steele vai agora passar uma temporada com os seus familiares em Salt Lake City, no estado do Utah.