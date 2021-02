"Isto é um milagre chamado Skipper. Literalmente". Foi desta forma que o Hospital Veterinário Neel, no estado norte-americano do Oklahoma, apresentou uma cadela que nasceu com várias malformações.

Com raça misturada entre border collie e pastor australiano, o animal nasceu com seis pernas, e "sobreviveu mais do que qualquer outro canídeo com a mesma combinação de condições congénitas".

Podem reparar que ela é um pouco diferente, tem seis pernas", diz o hospital veterinário na sua página do Facebook.

Segundo os responsáveis da instituição, não há nenhuma publicação que sugira que um animal tenha sobrevivido nas mesmas condições. Agora, com oito dias de vida, Skipper dá os primeiros passos.

Além de ter duas pernas a mais que o suposto, a cadela nasceu também com duas regiões pélvicas, dois tratos urinários, duas regiões reprodutivas e duas caudas.

A ecografia, em conjunto com duas radiografias, mostrou que ela tem dois tipos de problemas congénitos, chamados monocephalus dipygus and monocephalus rachipagus dibrachius tetrapus", informou o hospital.

Skipper nasceu de parto natural, em conjunto com os seus oito irmãos, no meio de uma intensa tempestade de inverno. Depois do parto, os donos da cadela levaram-na para o Hospital Veterinário Neel, como contou a dona do espaço, Tina Neel, em declarações à CNN.

Segundo Tina Neel, o mais provável é que Skipper tenha partilhado o útero com um irmão gémeo, que não chegou a desenvolver-se: "Quando os óvulos tentaram separar-se, não o fizeram totalmente".

Desta forma, cerca de metade do corpo da cadela acabou por nascer duplicado, sendo que o animal também tem sinais de ter desenvolvido espinha bífida.