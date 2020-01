Gena Laielli, 37 anos, bateu o recorde do mundo, ao fazer 5332 burpees em 12 horas. A mulher entrou no livro do Guinness, mas não era esse o seu maior objetivo.

Natural de Nova Jérsia, a recordista alcançou este feito em nome da filha Emma, de seis anos, que nasceu com uma malformação chamada onfalocele, que consistia num hérnia umbilical e fazia com que todos os seus órgãos "ficassem fora da barriga através do umbigo".

Gena descobriu a malformação na 13.ª semana de gestação. Disseram-lhe, na altura que "tivesse esperança no melhor, mas esperasse o pior" daquela gravidez e colocaram, inclusive, em cima da mesa o cenário de aborto.

Contra todas as expectativas, Emma nasceu em junho de 2013 depois de uma gravidez de risco, que implicou mesmo repouso absoluto. Após o nascimento, a menina ficou internada nos cuidados intensivos neonatais do Hospital Pediátrico da Filadélfia.

Ao fim de nove meses, teve alta, mas a necessitar de cuidados muito específicos. Estava ligada a um ventilador e tinha uma traqueotomia. Gena não se podia afastar da filha durante muito tempo e, por isso, decidiu construir um ginásio no quintal de casa, para poder voltar a fazer exercício físico.

Emma cresceu, foi submetida a seis cirurgias. Os médicos dizem agora que pode ter uma vida normal e saudável. No dia 11 de janeiro, terminou, ao lado da mãe a "maratona" de burpees. Nos últimos 10 minutos a menina acompanhou a mãe no exercício.

Todos os anos, Gena organiza no seu ginásio caseiro um evento para assinalar o Mês da Conscencialização da Onfalocele. Este ano, , quis bater o recorde do mundo e teve o evento fiscalizado por representantes do Livro do Guinness. Mas a maratona de burpees serviu também para angariar dinheiro para o hospital que cuidou da filha, nos primeiros meses de vida, na Filadélfia.

Ao vê-la a fazer burpees, recordei tudo o que ela teve de passar… e ela faz burpees como se não custasse, aquele cenário fez o meu dia”, confessou Gena ao Good Morning America.

Confirmado já pelo Guinness, Gena Laielli foi a mulher que fez mais burpees em 12 horas, tendo ultrapassado a australiana Eva Clark, que tinha feito 4785 burpees.