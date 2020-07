As forças de segurança da Índia mataram este sábado seis militantes separatistas Naga numa troca de tiros num estado do nordeste fronteiriço com Myanmar, informaram as autoridades indianas.

O combate aconteceu quando soldados paramilitares e agentes da polícia indianos invadiram um esconderijo de militantes numa floresta espessa no estado de Arunachal Pradesh, disse o chefe da polícia estatal.

Um soldado foi ferido nos combates, mas o seu estado é estável, disse.

As forças de segurança recuperaram seis espingardas de assalto, 500 balas e duas bombas caseiras dos rebeldes, acrescentou.

Segundo as autoridades indianas, os rebeldes pertenciam ao grupo do Conselho Nacional Socialista de Nagaland (Isak-Muivah), que exige uma pátria independente no nordeste da Índia, onde quase 2 milhões de tribos Naga vivem principalmente no estado de Nagaland, Manipur, Assam e Arunachal Pradesh.

O grupo está em conversações de paz com o governo indiano desde 1997.