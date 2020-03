Sophie Grégoire Trudeau, mulher do primeiro-ministro do Canadá, foi diagnosticada com o novo coronavírus, esta quinta-feira à noite. A mulher de Justin Trudeau realizou o exame, depois de apresentar sintomas febris, ao regressar de férias do Reino Unido.

O primeiro-ministro canadiano não apresenta qualquer sintoma, mas colocou-se em quarentena voluntária.

Num comunicado, citado pelos órgãos de comunicação internacionais, Sophie diz que apresenta "sintomas desconfortáveis do vírus", mas está confiante que vai recuperar de imediato. Sophie Grégoire Trudeau está em casa, em isolamento, e reconhece que ficar de quarentena em casa não se assemelha ao que estarão a enfrentar outras famílias canadianas.