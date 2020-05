O mote é simples: "Fiquem separados juntos" ("Stay Apart Together") e acredita que a arte nos pode conectar durante os tempos de isolamento e quarentena.

Em plena pandemia de Covid-19, Spencer Tunick, reconhecido fotógrafo pelos trabalhos de nu artístico, reinventou-se durante o isolamento social e tem feito sessões fotográficas através de videoconferência.

"Estou em isolamento e em distanciamento social na cidade de Ramapo, a 45 minutos de Nova Iorque, uma das mais atingidas nos EUA. Um familiar que vive perto de mim está a recuperar da Covid-19. Eu, como muitos, fui bastante sufocado e constrangido por esta crise. A minha capacidade de fazer arte parou, mas ainda sentia a necessidade de me conectar e criar. No início, não me conseguia motivar mas, com esta nova série através de videoconferência, surgiu a capacidade de me voltar a conectar com a comunidade global", contou Spencer Tunick à TVI24.

Assim, através de uma chamada de videoconferência, o fotógrafo norte-americano - que até já fotografou em Portugal - junta várias pessoas (entre 9 a 25, sendo o objetivo chegar aos 100) com quem faz arte.

"Os meus colaboradores que trabalham nos bastidores da parte técnica são de Yucatán, na cidade de Mérida, no México. E os participantes são Índia, Tailândia, etc...", continua Tunick.

No comunicado enviado à imprensa, o artista explica que o convite para o projeto Stay Apart Together foi dirigido às pessoas de todas as partes do mundo sendo que, até ao momento, participaram cidadãos do México, Tailândia, África do Sul, EUA, Índia, Dinamarca, Líbano, Argentina, Polónia, Alemanha, Uruguai, Austrália, Filipinas, Canadá, Países Baixos, Israel, Irlanda, Itália, Malásia, Bélgica, Colômbia, França e Itália.

Para conseguir a fotografia que idealizou, Tunick junta então os participantes numa conversa de grupo e vai-lhes dando orientações para que posem da forma pretendida. O objetivo é que todos estejam "em uníssono para reafirmar a resiliência da comunidade e da conexão humana em tempos de isolamento".

"Penso que os fotógrafos e artistas que trabalham com grupos de pessoas têm de aprender a adaptar-se e a não ser sufocados pelas limitações durante estes tempos difíceis. As novas formas de conectividade vai evoluir, criando conectividade humana com o distanciamento social em mente. O desejo de fazer arte em comunidade ainda mexe muito", acrescenta o artista no comunicado.

Tunick pretende assim explorar a criatividade artística de cada um, mesmo em tempos de isolamento e quarentena, mostrando a infinitude de possibilidades para a conecção humana através do mundo virtual.

Uma das participantes do projeto, Angel Esmediche, afirma que participar neste projeto foi uma "possibilidade" de se "partilhar" com outras pessoas numa altura em que fazer coisas em conjunto parece muito distante.

"Participar no Stay Apart Together foi uma possibilidade de partilhar quem eu sou com outras pessoas durante este tempo em que a ideia de fazer algo com mais pessoas parece distante", afirmou.

Outra das participantes, Sara Gonzalez, confessou que "estar isolada" mudou a maneira como valoriza a comunidade.

"Saber que todas as pessoas do mundo estão a passar mais ou menos pelo mesmo criou uma sensação de unidade que nunca senti antes. As pessoas que eu conheço e que eu não conheço decidiram limitar as suas vidas para tomarem conta uns dos outros. Para mim, este projeto é um lembrete visual de que mesmo o isolamento pode ser um ato de amor".

Ao longo da carreira, Spencer Tunick criou mais de 95 demonstrações com centenas ou milhares de participantes um pouco por todo o mundo, sendo este o seu primeiro trabalho totalmente online.