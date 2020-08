Pelo menos uma pessoa morreu e várias outras ficaram gravemente feridas num descarrilamento de um comboio em Stonehaven, a cerca de 20 quilómetros da cidade de Aberdeen, na Escócia, esta quarta-feira, avança a Reuters.

A primeira-ministra do país, Nicola Sturgeon, fala num acidente “extremamente grave”.

O alerta foi dado às 09h43, a mesma hora que em Portugal Continental e os meios de socorro rapidamente chegaram ao local.

De acordo com a imprensa local, há pelo menos trinta veículos de emergência no local e um helicóptero para o transporte dos feridos.

"Estamos a auxiliar os serviços de emergência num incidente perto de Stonehaven e forneceremos mais informações quando for possível”, disse um porta-voz da ScotRail, a autoridade que gere a rede ferroviária escocesa.

"Ainda é muito cedo para confirmar a natureza exata e a severidade do incidente sendo que os detalhes vão ficar disponíveis quando forem conhecidos", adiantou.

Para já, as condições atmosféricas são as causas prováveis do acidente. Durante a madrugada a Escócia registou fortes chuvas, que provocaram inundações, nomeadamente, na zona do acidente, tendo inicialmente provocado atrasos nas ligações ferroviárias.