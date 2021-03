O caso ocorreu no último dia 7 de março, quando Subhakar Khadka recolheu três mulheres em São Francisco, nos Estados Unidos. Minutos depois de dar início à viagem o motorista apercebeu-se que uma das passageiras não estava a usar máscara.

Khadka parou o veículo, numa área de serviço, e pediu à mulher que comprasse uma máscara para prosseguir a viagem. Contudo, o motorista cansou-se da atitude provocatória das passageiras e decidiu que a viagem terminava ali. Anúncio que acabou por enfurecer as clientes, que rapidamente perderam as estribeiras.

No vídeo de 42 segundo, partilhado nas redes sociais, pode ver-se a mulher sentada atrás de Khadka, indentificada como Kimiai, a rasgar a máscara e a tossir propositadamente na direção do motorista. Também a mulher vestida de vermelho, identificada como King, tirou a máscara e gritou: “Tenho corona”.

Num segundo momento, Kimiai salta do banco de trás do veículo numa tentativa de agarrar o telemóvel do motorista. Khadka conseguiu recuperar o aparelho, mas os ânimos ainda não estavam sanados.

Após os confrontos, as mulheres abandonaram a viatura, mas uma delas acabou por regressar. Aproximou-se de uma janela que se encontrava aberta e disparou gás pimenta para o interior do veículo e na direção de Khadka.

O motorista acabou por reportar o incidente às autoridades e à própria Uber, que baniu as três clientes. Khadka explica que a empresa lhe pagou 370 dólares para limpar o veículo.

O cidadão nepalês imigrado nos Estados Unidos acabou por regressar ao trabalho nas ruas de São Francisco, mas rapidamente se arrependeu.

Khadka explica que partilhou o vídeo para ajudar as autoridades a identificar as suspeitas.

A Polícia de São Francisco já identificou duas das três mulheres que estiveram envolvidas no incidente: Arna Kimiai e Malaysia King, ambas com 24 anos.

Malaysia King já foi detida pela polícia de Las Vegas e está acusada por agressão agravada, roubo e por infringir o código de saúde pública. Arna Kimiai tem estado a comunicar com as autoridades através do seu advogado e disse que se vai entregar brevemente. Pode ler-se no comunicado da Polícia de São Francisco.

An arrest has been made in connection with the Mar 7, 2021, aggravated assault and robbery of a 32-year-old Uber driver. Another suspect expressed her intent through counsel late this afternoon to turn herself in.



Visit the attached link to read more ➡️ https://t.co/zfvBl3CrWn pic.twitter.com/Tlnb69n2aI