Um homem, de 32 anos, perdeu a vida, sábado de manhã, enquanto fazia subway surf no metro de Nova Iorque, escreve a CNN.

Estaria no cimo de uma carruagem da linha J, na ponte de Williamsburg, quando perdeu o equilíbrio. Acabou por cair nos carris e foi atingido por outro comboio, que seguia no sentido contrário. A informação foi confirmada à CNN, pelo Departamento de Polícia de Nova Iorque.

Os agentes encontraram a vítima no chão, inconsciente, e os serviços de emergência acabaram por declarar o óbito no local do acidente. Até ao momento, as autoridades ainda não identificaram a vítima, acrescenta a CNN.

A linha J esteve com a circulação interrompida e acabou por provocar vários atrasos no serviço, explicou fonte oficial da autoridade que gere o metropolitano, a Metropolitan Transportation Authority (MTA).

Tim Minton, porta voz da MTA, em declarações à CNN, voltou a alertar para a perigosidade desta prática.