Quando há cinco anos fez um vídeo sexual com o então namorado, Verónica Rubio estava longe de imaginar que essas imagens resultariam numa fatalidade. O filme foi divulgado por colegas de trabalho e tornou-se viral em grupos do Whatsapp. Depois de vários dias a ser enxovalhada, acabou por se suicidar no passado sábado, 25 de maio, em Madrid. A espanhola de 32 anos era casada e tinha dois filhos.

O vídeo foi inicialmente partilhado num grupo do Whatsapp com cerca de vinte trabalhadores da Iveco e rapidamente se tornou viral, tendo sido partilhado várias vezes e chegado a mais de duzentas pessoas. Verónica Rubio trabalhava desde 2006 na Iveco, fabricante mundial de veículos pesados. Na sucursal de Madrid trabalham cerca de duas mil e quinhentas pessoas, maioritariamente homens, por quem o vídeo circulava. Muitos, começaram a referirem-se a Verónica Rubio, chegando até a referir-se a ela com frases humilhantes como esta: “É aquela ali”.

A maioria viu o vídeo, foi tão difundido que me chegou através de pessoas que não trabalham na empresa”, disse um dos colegas de Verónica Rubio ao jornal "El Espanhol".

A mulher foi tentando conter a situação a que estava a ser sujeita, convencida de que acabaria por passar. A sua grande prioridade era impedir que o marido tivesse acesso às imagens. Depois de dias de angústia, o vídeo acabou por chegar à cunhada, que trabalha na empresa, e que depressa o revelou ao irmão, cônjuge da vítima.

Ao saber que o marido tinha visto as imagens, testemunhas contam ao jornal "El Mundo" que Verónica ficou muito ansiosa e correu para casa. Seria a última vez que alguém a veria com vida. Um dia depois, soube-se do seu enforcamento.

Depois de ter tratado o caso como um suicídio normal, a polícia tomou conhecimento de todo o enredo em volta da morte de Verónica Rubrio que agora enche as páginas da imprensa espanhola. As autoridades começaram a investigar o caso, que pode agora implicar todos os trabalhadores da empresa de camiões e também a pessoa que divulgou o vídeo como responsáveis pelo suicídio da mulher.

Em causa estará um delito de divulgação de segredo, que está previsto no código penal de Espanha e com uma moldura penal até um ano de prisão. A polícia investiga qual o diferente grau de participação de cada um dos envolvidos na partilha do filme. A pessoa responsável pela partilha inicial do vídeo também poderá incorrer no mesmo crime.

O antigo namorado, sobre quem recaem todas as suspeitas de divulgação do vídeo, apresentou-se na polícia para prestar declarações, mas negou ter sido o autor da divulgação das imagens, segundo avançou o "El Mundo". O homem negou todas as acusações, revelando-se farto pela perseguição de que está a ser alvo, que diz ser injustificada e foi libertado depois do interrogatório.

Em análise está o papel da empresa neste caso, até porque Verónica Rubio terá reportado a situação aos Recursos Humanos. Na reunião com este departamento, a vítima fez-se acompanhar da CC.OO, uma confederação sindical em Espanha. A empresa sugeriu então que fosse apresentada uma queixa por assédio sexual junto da polícia, mas a vítima não quis, na tentativa de travar o escândalo. Em comunicado, a CC.OO afirma que a empresa tomou conhecimento da situação a 23 de maio, dois dias antes do suicídio de Verónica Rubio.

A empresa decidiu olhar para outro lado e não tomar nenhuma medida. Alegou que se tratava de um assunto pessoal e não laboral”, informou a CC.OO.

A confederação sindical refere ainda que decidiu denunciar o caso à inspeção do trabalho, alegando que o comportamento da empresa infringiu a lei de igualdade laboral entre mulheres e homens.