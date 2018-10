Um homem foi detido em Plantation, no sul da Florida, suspeito de estar relacionado com o envio de explosivos nos Estados Unidos a várias personalidades políticas nos EUA. O suspeito é Cesar Sayoc Jr, 56 anos, e tem antecedentes criminais.

Isto acontece num dia em que as autoridades norte-americanas interceptaram novos objetos suspeitos, contabilizando já 13 cartas-bomba enviadas.

A informação foi avançada por uma porta-voz do Departamento de Justiça norte-americano (equivalente ao Ministério da Justiça) numa mensagem publicada na rede social Twitter e citada pelas agências internacionais.

É a primeira detenção realizada pela polícia federal norte-americana (FBI) desde o início da investigação. As acusações que pode enfrentar não são, até ao momento, conhecidas.

We can confirm one person is in custody. We will hold a press conference at the Department of Justice at 2:30pm ET.

— Sarah Isgur Flores (@whignewtons) 26 de outubro de 2018