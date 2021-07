Surgiu no Twitter, nos últimos dias, um vídeo que mostra um homem disfarçado de Homem Aranha a agredir funcionários da cadeia de supermercados britânica Asda.

Nas imagens, é possível ver-se o suspeito a pontapear e socar uma mulher na face.

O incidente ocorreu pouco antes da meia-noite de quinta-feira, num estabelecimento localizado em Londres.

Um porta-voz da Metropolitan Police confirmou que cinco pessoas, com idades entre os 17 e 37 anos, foram detidas por suspeitas de criarem tumultos e desordem agravada.

O “Homem Aranha” tem 31 anos e foi detido por agressão e desordem agravada.

No entanto, os cinco suspeitos acabaram por ser libertados sob fiança.

Do incidente, resultaram seis feridos, entre eles uma mulher de 20 anos que teve mesmo de receber assistência hospitalar.

Cinco pessoas foram detidas. Seis ficaram feridas. A investigação está em andamento. Pedimos a qualquer pessoa com filmagens do sucedido que as compartilhe com as autoridades”, referiu a Metropolitan Police ao jornal inglês The Independent.