Os trabalhos dos últimos dias no edifício que colapsou em Surfside, Miami, nos Estados Unidos, permitiram recuperar um total, até agora, de 86 corpos, refere a CNN.

Há ainda dezenas de desaparecidos, mas as autoridades admitem que a demolição do edifício, no passado fim de semana, ajudou muito estes trabalhos, uma vez que agora a estrutura já não é uma ameaça e que a maquinaria pesada pode entrar em ação.

Na segunda-feira, um dia após a demolição do prédio de 11 andares, o Champlain Towers South, apenas tinham sido recuperados 28 corpos. Em cinco dias, esse número disparou para os 86.

62 das vítimas mortais já foram identificadas.

Entretanto, as autoridades focam-se mais agora na investigação do que aconteceu e em assegurar que as estruturas à volta deste edifício estão seguras.

Uma vez que há um edifício igual ao lado, o Champlain Towers North, que foi evacuado, os especialistas estão no terreno a analisá-lo, para tentar perceber o que falhou.

Um relatório realizado por uma empresa de engenharia em 2018 indicava danos estruturais "significativos" no edifício que colapsou, bem como "fissuras" na cave, recomendando reparações.

Outro estudo realizado em 2020 indicava que as Torres Champlain, construídas em 1981, tinham afundado cerca de dois milímetros por ano entre 1993 e 1999, mas o autor do documento afirmou que isso, só por si, não deveria provocar o colapso do edifício.

O teto do prédio estava a ser alvo de obras, mas ainda se desconhece se essa intervenção estará relacionada com o acidente.