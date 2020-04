Suzanne Hoylaerts, uma mulher belga de 90 anos, morreu vítima de Covid-19 depois de ceder o seu ventilador para que os médicos salvassem a vida de doentes mais jovens.

A mulher de 90 anos morreu a 22 de março, dois dias depois de ser hospitalizada. Tinha uma concentração de oxigênio muito baixa, mas não quis usar o ventilador. Disse aos médicos que tinha tido "uma boa vida” e pediu para que o guardassem para "os doentes mais novos".

Não quero usar respiração artificial. Guardem-na para os doentes mais novos. Eu tive uma boa vida."

Suzanne,que vivia perto da cidade Lubbeek, a 50 quilómetros de Bruxelas, foi para o hospital quando se queixou à filha que não tinha apetite e que sentia falta de ar. Quando acusou positivo no teste para Covid-19 ficou em isolamento.

À imprensa belga, a filha, Judith, explicou que a mãe já tinha sido internada no ano passado com uma pneumonia e que não sabe como a mãe, que viva sozinha e que levava as medidas de isolamento social muito a sério, tinha contráido o vírus.

Judith lamenta não ter tido oportunidade de se despedir da mãe nem de ter podido estar presente no funeral.

Todos os serviços fúnebres, casamentos, ou qualquer outro tipo de eventos foram cancelados na Bélgica para conter a possibilidade de transmissão do vírus no país.

Atualmente a Bélgica tem registo de 13.964 casos confirmados e 828 mortes, incluindo a de uma menina de 12 anos, a vítima mais jovem da pandemia na Europa.