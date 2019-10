Um tubarão arrancou as mãos de uma turista francesa que nadava nas águas da ilha de Mo’orea, na Polinésia Francesa.

Durante um mergulho de observação de baleias, na segunda-feira, um tubarão oceânico de galha branca atacou a mulher de 35 anos, mordendo-lhe, ainda, o peito e os braços.

A mulher foi transportada por via aérea até ao hospital central de Tahiti, que fica a cerca de 18 quilómetros da ilha de Mo’orea, e não corre risco de vida, segundo o jornal Telegraph.

Um dos bombeiros que socorreu a vítima disse à Agência France-Press que a mulher teve a sorte de “duas enfermeiras estarem no local e poderem prestar primeiros socorros”.

O bombeiro explicou ainda que, quando chegaram ao local do ataque, a mulher estava consciente, mas em estado crítico.

Ela estava a perder muito sangue e as suas duas mãos foram serradas a partir do antebraço”, afirmou Jean-Jacques Riveta, adiantando que parte do peito da vítima tinha sido arrancado.