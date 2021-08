As autoridades de Taiwan mandaram abater, no sábado, 154 gatos, depois de os terem resgatado de um navio de contrabando de animais de estimação.

Os animais estavam a ser transportados dentro de 62 jaulas, num navio vindo da China.

