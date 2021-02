Costuma dizer-se que o dinheiro não cai do céu, mas, por vezes, pode estar escondido no meio da areia. Um pescador descobriu uma pérola laranja rara, avaliada em 277 mil euros, enquanto apanhava ostras numa praia na Tailândia.

Hatchai Niyomdecha, de 37 anos, estava com a família, numa praia na província de Nakhon Si Thammarat, quando encontrou uma bóia velha que tinha dado à costa com três conchas agarradas. Hatchai e o irmão decidiram levá-la para casa.

Quando chegaram, entregaram todas as ostras que tinham apanhado ao pai, Bangmad de 60 anos, para que este as limpasse. Ora foi no meio desse processo que descobriram a pérola laranja rara. Guardaram-na para que no dia seguinte fossem saber em quanto estaria avaliada.

Com pouco mais de 24 milímetros e 7,68g, aquela pequena bola laranja valia cerca de 277 mil euros.

Eu quero vender a pérola pelo preço mais alto. O dinheiro não vai mudar apenas minha vida, mas também meu destino. Toda a minha família teria uma vida melhor " , disse Hatchai à imprensa local.

O pescador também contou que uns dias antes do sucedido, tinha tido um sonho estranho: " Um homem velho com um bigode branco grande disse-me para ir à praia para receber um presente. Eu acho que isso me levou a encontrar a pérola".

Foram vários as propostas de colecionadores e empresários de luxo para comprar a preciosa pérola laranja, mas todas abaixo do valor em que esta foi avaliada. Hatchai não a quer vender ao desbarato.