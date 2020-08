Os protestos, alimentados por milhares de estudantes, são a ameaça mais séria para o general, que chegou ao poder através de um golpe militar em 2014 e que se manteve no cargo após uma polémica eleição em 2019, marcada por acusações de fraude.

Os ativistas, que enfrentam acusações de sedição, pediram a renúncia do primeiro-ministro, o general Prayuth Chan-ocha.

Entre os detidos está Dechathorn Bamrungmuang, um membro importante do "Rap Contra a Ditadura" .

