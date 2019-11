O ator e modelo taiwanês Godfrey Gao morreu, esta quarta-feira, enquanto gravava um reality show na China. Tinha 35 anos.

Godfrey Gao colapsou durante as gravações do programa “Chase Me”, que consiste em várias competições físicas entre celebridades e fãs.

Em comunicado, os produtores da JetStar Entertainment afirmam que o ator “caiu repentinamente no chão enquanto corria". Gao acabou por ser levado para o hospital, onde viria a morrer três horas depois.

This is a clip of Chase Me showing how the show isn't safe. If they reacted a second later, the balls would really have suffocated him.



Their obstacles are the same almost every ep. The range is huge. They even climb really tall buildings which is still kinda dangerous to look. pic.twitter.com/NNOiN8pt9C