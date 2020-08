Viveram-se momentos de pânico no Festival Internacional de Papagaios, que se realiza na cidade de Hsinchu, no norte de Taiwan.

Na sequência de uma forte rajada de vento, uma menina de três anos, que participava no evento com os pais, foi projetada no ar, durante cerca de 30 segundos, depois da cauda de um papagaio ter ficado enrolado na sua cintura.

Quando se aperceberam do sucedido, os participantes começaram a gritar e juntaram-se para tentar agarrar a criança.

Depois de ser sacudida pelas fortes rajadas de vento, o papagaio onde a criança estava agarrada começou a aproximar-se do chão e foi nesse momento que um soldado reformado saltou e conseguiu agarrá-la.

Apesar do susto, a menina sofreu apenas alguns arranhões na cara. A organização do festival decidiu suspender imediatamente o evento.

As imagens foram partilhadas nas redes sociais e já se tornaram virais.