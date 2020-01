Pelo menos dois soldados norte-americanos morreram este sábado e outros dois ficaram feridos no sul do Afeganistão, na sequência da explosão de uma mina quando passava um veículo de tropas internacionais, ação já reivindicada pelos talibãs.

Dois militares norte-americanos foram mortos e outros dois ficaram feridos em operações, quando o seu veículo atingiu um explosivo na província de Kandahar”, no sul do país, informou a missão da NATO no Afeganistão, em comunicado.

As vítimas estavam a realizar operações como parte da missão de apoio à NATO, acrescentou o mesmo comunicado.

A nota explica ainda que a identidade dos soldados mortos não será revelada até que tenham decorrido 24 horas, para que a comunicação “possa ser feita em primeiro lugar às famílias”.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, reinvindicou, numa mensagem publicada na rede social Twitter, a autoria de uma “poderosa explosão” que atingiu “um veículo de tropas estrangeiras numa área perto da base aérea de Kandahar”, que abriga soldados norte-americanos.

O incidente destruiu completamente o tanque (veículo norte-americano) e os invasores que estavam a bordo morreram”, escreveu.

O atentado aconteceu numa altura em que inverno afegão está intenso e a neve e baixas temperaturas tendem a desacelerar os combates dos talibãs contra as tropas afegãs e estrangeiras, período que normalmente precede o lançamento anual de uma ofensiva na primavera.

Atualmente, talibãs e delegação de Washington estão a fazer uma “breve pausa” nas negociações de paz anunciadas em 12 de dezembro e este incidente aconteceu um dia após uma ação dos talibãs contra a base aérea de Bagram, a maior instalação militar dos EUA no Afeganistão, na qual dois civis e os sete atacantes morreram e pelo menos 70 outras pessoas ficaram feridas.

A pausa nas negociações foi decidida, de acordo com as partes, com o objetivo de finalizar uma ronda de consultas internas entre talibãs sobre a redução da violência.