Pelo menos cinco membros das forças de segurança afegãs morreram e outros sete ficaram feridos num atentado talibã com um camião carregado de explosivos, no primeiro ataque do género desde o acordo de Doha, de 29 de fevereiro, entre os insurgentes e os Estados Unidos.

"Nesta pontente explosão morreram cinco membros das forças de segurança e otros sete ficaram feridos", disse o porta-voz do governador de Helmand, Omar Zwak, à agencia Efe.

O atentado, contra um posto de controle de segurança, ocorreu por volta da meia-noite no distrito de Nahr-e-Sara, província de Helmand, indicou esta segunda-feira de manhã um comunicado do Ministério da Defesa.

De acordo com o mesmo documento, o atentado foi levado a cabo por um atacante suicida ao volante de um camião carregado de explosivos.

Nas últimas semanas, os talibãs têm negado a autoria de vários atentados, mas o ataque com o camião foi reivindicado.

O porta-voz talibã Qari Yusuf Ahmadi refere em comunicado que o "posto de controle ficou completamente destruído, deixando dezenas de inimigos mortos e feridos".

Ahmadi justifica o atentado como uma ação de retaliação contras "as repetidas violações do inimigo" em referência aos ataques das forças de segurança afegãs.

As partes - talibãs, governo afegão e tropas dos Estados Unidos no Afeganistão - têm-se acusado mutuamente, nas últimas semanas, de violação do acordo de Doha.