A diretora da Agência do Medicamento da Dinamarca desmaiou esta quarta-feira durante uma conferência de imprensa sobre a vacina da AstraZeneca, que foi retirada do plano de vacinação contra a covid-19 naquele país.

Tanja Erichsen desmaiou em direto, tendo sido hospitalizada, encontrando-se bem e em observação.

As imagens do momento mostram bem o impacto da queda e a aflição dos que rodeavam a mulher.

Antes do desmaio, a responsável afirmou estar de acordo com a visão da Agência Europeia do Medicamento, garantindo que a vacina é eficaz, apesar dos raros casos de coágulos.

Ainda assim, e segundo informaram os responsáveis dinamarqueses, o país decidiu prescindir da vacina, uma vez que entende não necessitar dela.